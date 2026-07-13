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НовостиПроисшествия13 июля 2026 4:36

Свердловское МЧС за сутки потушило восемь пожаров

В Свердловской области за сутки ликвидировали восемь пожаров
Никита ПРИХОДЬКО
Специалисты МЧС ликвидировали восемь пожаров

Специалисты МЧС ликвидировали восемь пожаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за прошедшие сутки 12 июля сотрудники МЧС потушили восемь пожаров. Из них три произошли в жилом секторе.

Так, в Екатеринбурге горел мусор на открытой площадке переулка Базовый. Причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание площадью 10 квадратных метров ликвидировали за 5 минут шесть специалистов и две единицы спецтехники.

- Поджог стал причиной пожара в 12% случаев. В Красноуфимске по улице Варгина на площади 24 квадратных метра горело неэксплуатируемое строение. Возгорание ликвидировано за 25 минут четырьмя специалистами и одной единицей техники, - рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.

Короткое замыкание электропроводки стало причиной возгорания в гараже по улице Начдива Онуфриева в Екатеринбурге. Горела внутренняя отделка помещения. Потушить пожар удалось за 3 минуты силами десяти огнеборцев и трех единиц техники.

Причины остальных пяти пожаров сейчас устанавливают дознаватели.