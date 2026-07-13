В Нижнем Тагиле пятые сутки ищут 16-летнего подростка, который ушел из дома

Подросток ушел гулять и не вернулся. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле уже пятые сутки ведутся поиски 16-летнего Сергея Бишарова. Подросток 9 июля около 16:00 ушел гулять из дома по улице Льва Толстого и до сих пор не вернулся. Розыском пропавшего занимаются сотрудники отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское».

- С целью установления места нахождения подростка ориентированы сотрудники территориальных отделов полиции, а также все дежурные наряды. Проверяются места возможного местонахождения, установлен круг общения несовершеннолетнего, - рассказали в полиции.

Согласно ориентировке, рост Сергея составляет 170 сантиметров, телосложение среднее. У подростка рыжие волосы и карие глаза. Во что он был одет на момент пропажи, не сообщается.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения пропавшего, позвоните в дежурную часть отдела №16: 8 (343) 597-64-02. Также вы можете обратится по единому номеру 112.