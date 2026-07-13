В Серове в ДТП погибла 66-летняя водитель Suzuki

Женщина влетела в опору светофора. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Серове 66-летняя женщина погибла в результате ДТП. Трагедия произошла 11 июля в 22:36 рядом с домом №144 по улице Ленина. Женщина, будучи за рулем Suzuki Wagon R Solio, двигалась со стороны улицы Льва Толстого в направлении улицы Карла Маркса.

- Женщина не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля KAIYI E5 под управлением молодого человека 2004 года рождения, после касательного столкновения допустила наезд на опору светофорного объекта, - рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

От полученных повреждений серовчанка скончалась в машине скорой помощи, когда ее везли на госпитализацию.

Как выяснили автоинспекторы, водительский стаж женщины составляет 19 лет. За это время к ответственности за нарушения ПДД она ни разу не привлекалась. В момент аварии была в автомобиле одна, пристегнута ремнем безопасности. Химико-токсикологическое исследование позволит установить, в каком она была состоянии.

Водитель и пассажирка KAIYI E5 не пострадали. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Водитель KAIYI E5 находился в машине с пассажиркой, которая была на переднем сидении. Они не пострадали. Отмечается, что водительский стаж юноши составляет 4 года. За это время он привлекался к ответственности за нарушения ПДД 14 раз. На момент аварии был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут расследование по факту смертельной аварии. Также назначено проведение комплекса экспертиз.