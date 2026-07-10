Больше 50 тысяч свердловчан улучшили жилищные условия за последние 30 лет

За время работы Фонда больше 50 тысяч жителей улучшили жилищные условия Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области Фонд жилищного строительства отмечает 30-летний юбилей. За годы работы учреждения жилищные условия смогли улучшить свыше 50 тысяч жителей.

Как отметил министр строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов, сейчас Средний Урал является одним из лидеров по обеспечению детей-сирот квартирами.

- За 13 лет на обеспечение жильем этой категории льготников направлено около 30 миллиардов рублей, а благоустроенные квартиры получили около 13,6 тысячи детей-сирот во всех муниципалитетах региона, - отметили в областном департаменте информационной политики.

По итогам прошлого года Свердловская область достигла рекордного показателя по предоставлению жилья сиротам – 1 404 квартиры. В 2026 году, по словам Григория Сурганова, новые апартаменты получили уже 560 человек. Отмечается, что до конца года Фонд предоставит еще почти 400 квартир детям-сиротам в Екатеринбурге.

Ведется работа и по поддержке многодетных семьей. На приобретение жилья средства получили почти 4,3 тысячи семей, еще почти 8,7 тысячи выбрали выплату взамен предоставленного участка.