В Екатеринбург приехали еще четыре новых автобуса-гармошки

Новые автобусы планируется запустить на маршруты №50, 64 и 67 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги уходящей недели и сообщил, что в уральскую столицу приехали уже девять новых автобусов-гармошек. Напомним, что первые пять единиц поступили еще 6 июля.

- В Екатеринбург продолжают поступать автобусы особо большого класса. На сегодняшний день из новой партии прибыло девять машин, ожидаем еще шесть, - рассказал Алексей Орлов.

Поступить они должны до конца 2026 года. Предполагается, что в сентябре уже прибывший транспорт запустят на маршруты №50, 64 и 67.

Длина новых автобусов-гармошек составляет 18 метров, а вместительность – 184 пассажира. Кроме того, машины укомплектованы валидаторами и разъемами для зарядки. Присутствует и система «Умный город», которая подсчитывает число пассажиров, оплативших проезд.

Отметим, что всего в 2026 году парк общественного транспорта уральской столицы пополнится 140 новыми автобусами.