Двое тагильчан под видом электриков похитили у мужчины 310 тысяч рублей

Осужденные обманом похитили у пенсионера 310 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор двум мужчинам – 24-летнему Алмазу Шафикову и Арсению Кривцун. В январе 2026 года они под видом электриков похитили из квартиры пенсионера 310 тысяч рублей. Отмечается, что Шафиков на тот момент уже был знаком с потерпевшим и знал, где тот хранит свои сбережения.

- Фигуранты явились к дому пенсионера и сообщили ему о якобы произошедшем скачке напряжения, повредившем проводку. В квартире Кривцун отвлек хозяина на кухне, предложив написать заявление на замену проводки и потребовав за осмотр плату – 20 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Пока пожилой мужчина отдавал Арсению Кривцун деньги, достав их из кармана куртки в коридоре, Шафиков нашел в одной из комнат кошелек с деньгами и забрал оттуда 290 тысяч рублей. Взамен украденных купюр он вложил фальшивые с надписью «Банк приколов». Таким образом, осужденные похитили у пенсионера в общей сложности 310 тысяч рублей.

Пожилой тагильчанин обнаружил подмену лишь в магазине, когда кассир указал ему на поддельные купюры, которыми тот пытался расплатиться. Сразу после этого пенсионер обратился в полицию, после чего сотрудники ведомства оперативно установили личности похитителей.

- В судебном заседании подсудимые полностью признали вину, в полном объеме возместили ущерб и выплатили потерпевшему дополнительную компенсацию в размере 12 тысяч рублей, а также принесли извинения. Потерпевший не настаивал на строгом наказании, - отметили в облсуде.

Так, суд признал виновным ранее судимого за аналогичное преступление Алмаза Шафикова по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере», а также по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба». Его приговорили к 3 годам колонии строгого режима.

Арсений Кривцун так же был признан виновным по данным статьям. В качестве наказания ему назначили штраф 180 тысяч рублей. Однако с учетом времени, которое он провел под стражей и домашним арестом, эту сумму снизили до 100 тысяч.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.