В Новоуральском округе возникла угроза подтопления

В Новоуральском округе поднялся уровень воды на многих водоемах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новоуральском городском округе возникла угроза подтопления. Все дело в том, что за последние сутки существенно поднялся уровень воды на Верх-Нейвинском пруду и других водоемах. Причиной этому послужили обильные осадки.

- Сегодня, 10 июля, в связи с обильными осадками и достижением предельного уровня воды на водосбросе Верх-Нейвинской плотины введен режим повышенной готовности. Есть риски подтопления 1-4 пропускных пунктов и промзоны НГО по руслу Обводного канала, - пояснили в пресс-службе администрации округа.

Как рассказал глава муниципалитета Вячеслав Тюменцев, было принято решение об аварийном подъеме шандор на Верх-Нейвинском пруду, благодаря чему получится увеличить сброс воды с трех кубометров в секунду до пяти.

- Аварийного – потому что плотина сейчас находится в плановом ремонте. Когда принимались решения о ремонте этого гидротехнического сооружения, не было прогноза на такой сильный дождевой паводок, - отметил Вячеслав Тюменцев.

В данный момент службы ведут работу, на всех главных точках установлены оперативные дежурства. Власти, по заявлению главы округа, постараются сделать так, чтобы жители не заметили ситуацию с паводком.