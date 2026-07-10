Прокуратура помогла екатеринбурженке восстановить права на получение лекарств

Прокуратура помогла женщине восстановить свои права Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге прокуратура через суд обязала обеспечить женщину жизненно необходимыми лекарствами. До начала 2026 года она получала рекомендованные препараты с сахароснижающей терапией и медицинские изделия. Однако позже возникла проблема.

- При посещении врача в январе 2026 года заявительнице в выписке льготных рецептов на препараты отказано ввиду оформленного отказа на получение набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения в пользу ежемесячной денежной компенсации, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Из-за этого женщина не была включена в федеральный регистр и регистр жителей Свердловской области. Сама екатеринбурженка рассказала, что никакого заявления об отказе на получение соцуслуг она не писала.

В связи с этим прокуратура подала иск в суд с требованием обязать свердловское отделение соцфонда восстановить права женщины в части получения лекарств и передать данную информацию в Минздрав для финансирования, а также обязать медучреждение выдать ей лекарства и выплатить компенсацию морального вреда.

Запрос ведомства был полностью удовлетворен. В качестве компенсации женщина получит 10 тысяч рублей, а ее права будут восстановлены. Отмечается, что прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.