Вице-премьер Хуснуллин похвалил Свердловскую область за обновление транспорта

Марат Хуснуллин похвалил Свердловскую область за обновление парка общественного транспорта Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер Марат Хуснуллин похвалил Свердловскую область за обновление общественного транспорта. Вопрос обсудили на заседании штаба с регионами.

– Среди регионов-лидеров по выполнению ключевых показателей на сегодня - Пензенская и Амурская области, Чеченская Республика, Якутия и Свердловская область. Спасибо за работу! – Написал в своем telegram-канале Марат Хуснуллин.

На заседании также обсудили подготовку к зиме и рассмотрели вопросы дорожной деятельности. По словам вице-премьера, за полгода провели ремонт 1300 региональных дорог и уложили 10 миллионов квадратных метров асфальта. Это 31% от плана.

Напомним, что в Свердловской области на ремонт дорог выделили 7,5 миллиарда рублей. Средства направят на обновление асфальтового покрытия в 24 населенных пунктах региона.