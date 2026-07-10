В России магазины захватывает шринкфляция

Вес товаров уменьшается при сохранении цены Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Магазины России захватывает шринкфляция, когда товар уменьшается в объемах при сохранении прежней цены. Экономист Денис Миролюбов в беседе с изданием «Абзац» рассказал, почему так происходит.

По словам спикера, производители и торговые сети идут на уловки ради сохранения психологически приемлемой для потребителя ценовой политики. Внешний вид товара и цена - прежние, но вес - немного меньше. Эта тенденция будет только расти, распространяясь на весовые товары - крупы, масло, колбасы, сладости.

- Производители перейдут на более маленький вес, чтобы сохранить привычную цену на полке, - говорит Денис Миролюбов.

Он уточняет, что сначала уменьшается вес упаковки, после чего рынок постепенно привыкает к новому формату. Уже есть яйца по 6 штук в упаковке, небольшие упаковки хлеба, напитки меньшего объема. Таким образом, маркетологи разгоняют инфляцию, которую потребитель не замечает.