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НовостиОбщество10 июля 2026 9:53

В пострадавшей от смерча Кушве восстанавливают парк Пионеров

В Кушве ведутся работы по восстановлению парка Пионеров
Екатерина ГАПОН
Работы по восстановлению парка Пионеров продолжаются. Фото: страница Михаила Слепухина во «ВКонтакте»

Работы по восстановлению парка Пионеров продолжаются. Фото: страница Михаила Слепухина во «ВКонтакте»

В Кушве, пострадавшей от смерча 22 июня, восстанавливают парк Пионеров. Напомним, что в тот день стихия повредила несколько сотен домов, 28 из которых признаны полностью разрушенными.

– В парке Пионеров, где проводятся работы по благоустройству, были повреждены и частично утрачены элементы освещения – опоры и светильники, а также флагштоки, установленные в 2025 году. Повалены отдельные деревья, пострадал газон, – написал глава Кушвы Михаил Слепухин на своей странице во «ВКонтакте».

В парке уже провели очистку поврежденных зеленых насаждений, сейчас строители завозят новую гранитную плитку, проводят согласование трассировки коммуникаций водоснабжения для уличного туалета и прокладывают кабель для подключения системы видеонаблюдения.

Также специалисты занимаются монтажом освещения и ограждений, устраивают пешеходные дорожки и облицовывают выходные группы гранитными плитами.