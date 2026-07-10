В Свердловскую область из Казахстана привезли 540 тонн арбузов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Свердловскую область из Казахстана в период с 29 июня по 9 июля 2026 года привезли 540 тонн арбузов. Поставку проконтролировали сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
– От каждой партии продукции были отобраны пробы. После проведенных исследований в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» в арбузах карантинные объекты не обнаружены, – сообщили в ведомстве.
Всю партию арбузов допустили до реализации.
Напомним, что ранее сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт леса из Свердловской области в страны ближнего зарубежья. Всего в период с 1 по 30 июня со Среднего Урала отправили 60 тысяч кубометров леса.