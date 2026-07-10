Не могла ходить и говорить: врачи из Екатеринбурга помогли многодетной матери восстановиться после инсульта

Оздоровительные курсы позволили Ольге вернуть речь. Фото: Минздрав Свердловской области

Врачи из Екатеринбурга помогли многодетной матери Ольге восстановиться после инсульта и травмы голеностопа. Как сообщили в Минздраве Свердловской области, женщина получила серьезную травму колена и разрыв связок после неудачного падения. Даже пройдя курс лечения, состоящий из нескольких операций, Ольга не смогла полностью восстановиться.

– Травма напомнила о себе сильными болями в 2025 году, и вернулась не одна: у Ольги случился инсульт. Женщину незамедлительно госпитализировали и оказали необходимую помощь, а после стабилизации состояния начался долгий путь к восстановлению, – рассказали в ведомстве.

У Ольги отказала нижняя часть тела, немела поясница, руки и ноги. Женщина могла передвигаться только на коляске, к тому же почти полностью была утрачена речь.

Специалисты уральской здравницы «Липовка» подготовили для Ольги комплексную, индивидуальную программу, в которую входило лечебное движение, роботизированная перчатка, курс радонотерапии в вихревых ваннах и многое другое. Также женщина проходила занятия с психологом и логопедом. Теперь к Ольге вернулась речь и стало проще подниматься по ступенькам.