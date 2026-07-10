В Свердловской области обнаружили следы еще нескольких смерчей

22 июня в Свердловской области прошло как минимум шесть смерчей Фото: читатель «КП».

В Свердловской области выявили следы еще нескольких смерчей. Они прошли 22 июня – в тот же день, когда ураган в Кушве разрушил сотни домов.

Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края» со ссылкой на свежий снимок района Кушвы со спутника Sentinel-2, еще один смерч прошел на юго-востоке Нижней Туры и два – южнее поселка Выя. Также слабый смерч прошел южнее Карпинска.

Площадь смерча возле Нижней Туры составила 169 га, длина пути – 10,1 километра, а максимальная ширина – 561 метр. Его интенсивность составила F2 по шкале Фуджита

Кроме того, удалось уточнить данные двух смерчей в Кушве.

– Первый смерч, который сформировался вблизи пос. Лая, прошел по уточненным данным 17,5 км. Его максимальная ширина в районе карьеров (на стадии разрушения) ненадолго превысила 1300 м. Площадь ветровала от этого смерча 415 га, интенсивность вероятно достигала F3 по шкале Фуджита, – сообщает telegram-канал.

Основной смерч в Кушве, который прошел 29,5 километра, повалил 840 га леса, его максимальная ширина составила 1080 метров.

Общая площадь поваленного леса от смерчей, который прошли 22 июня – более 1,5 тысячи га. Данные не удалось уточнить сразу, так как на первых кадрах, полученных 25 июня, была облачность.