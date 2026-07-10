Жители Кузбасса стали меньше пить и больше есть

Жители Кемеровской области отказываются от алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кемеровской области стали потреблять меньше крепких спиртных напитков в 2025 году, предпочитая тратить деньги на быстрое питание и концерты. Об этом сообщает СiбДепо.

Траты жителей региона на отдых и спорт выросли с 3500 до 5700 рублей, рост составил 62,8%, хотя по стране в среднем показатель вырос только на 9%.

При этом траты на крепкий алкоголь и сигареты сократились в Кузбассе на 5,4%. При этом, в среднем по России эта статья расходов в прошлом году подросла на 7%.

Также жители Кемеровской области стали больше тратить на посещение заведений общепита - рост на 40% до 967 рублей на семью.