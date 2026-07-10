Продукция агрохозяйства «Каменское» признана победителем в номинации «Продовольственные товары» в Свердловской области

Фото: предоставлено Уралтестом

На площадке Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2026» прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары Свердловской области – 2026», который проводился при поддержке правительства региона. Качество конкурсных товаров оценивала региональная комиссия, в состав которой входили представители профильных министерств, общественных организаций, администрации города Екатеринбурга, а также СМИ.

Агрохозяйство «Каменское» стало победителем в номинации «Продовольственные товары». Продукция предприятия — молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира от 3,2% до 4% — была признана лучшей в своей категории. Награду на стенде правительства Свердловской области генеральному директору «Каменского» Лидии Двининой вручили заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Терехова и заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Александр Данилов.

Фото: предоставлено Уралтестом

«Конкурс “Лучшие товары Свердловской области” — это не просто состязание, а серьезная независимая оценка экспертов, настоящий знак качества, к присуждению которого предприятия идут много лет. Каждый товар, представленный на суд жюри, — это история развития хозяйств, внедрения инноваций и безграничной веры в свое дело», — отметила Лидия Двинина.

Сегодня «Каменское» входит в тройку крупнейших сельских хозяйств Свердловской области. На предприятии содержится более 7400 голов крупного рогатого скота, в том числе 3300 дойных коров собственной селекции. С 2022 года «Каменское» имеет статус племзавода. Это позволяет получать более двух тысяч тонн молока ежемесячно.

Фото: пресс-служба Группы Синара

Одержав победу на региональном этапе, «Каменское» будет представлять Средний Урал на федеральном уровне в рамках всероссийского конкурса «100 лучших товаров».