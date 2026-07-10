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НовостиОбщество10 июля 2026 7:51

В Нижнем Тагиле полиция проверяет пляжи в поисках детей

Трагедии на водоемах спровоцировали рейды полиции в Нижнем Тагиле
Лев ИСТОМИН
Полиция инспектирует водоемы в поисках детей

Полиция инспектирует водоемы в поисках детей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Нижнего Тагила проверяет городские водоемы, где могут отдыхать без сопровождения взрослых дети и подростки. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Так, 8 июля стражи порядка в ходе патрулирования Муринских прудов зафиксировали факт купания трех детей, их доставили в отдел полиции №20, после чего передали родителям. Им, кстати, грозит административная ответственность за ненадлежащее воспитание.

Рейды полиции стали реакцией на несколько трагедий, связанных с гибелью детей на водоемах Свердловской области. На днях в реке Тагил в центре Нижнего Тагила утонула 13-летняя девочка.