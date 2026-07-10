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НовостиПроисшествия10 июля 2026 7:36

На Ямале клещи атаковали 33 человека

В ЯНАО подтвердили два случая клещевого энцефалита
Лев ИСТОМИН
Клещей заносят в ЯНАО из других регионов

Клещей заносят в ЯНАО из других регионов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ямало-Ненецком автономном округе с начала сезона зарегистрировано 33 случая нападения клещей на людей. Об этом сообщает «Ямал 1».

Врачи диагностировали у жителей региона два случая клещевого энцефалита и три случая боррелиоза.

ЯНАО не входит в число регионов, признанных эндемичными территориями, клещей сюда заносят птицы из Тюменской, Свердловской областей, а также ХМАО.

Отметим, что в прошлом году по данным на 10 июля в ЯНАО клещи атаковали 44 человека, то есть, на четверть больше.