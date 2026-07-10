Екатеринбуржцев запугали фейками о переходе на мобильные заправки

В якобы официальном документе говорилось о начале работы передвижных пунктов заправки с лимитом отпуска топлива Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге запустили фейк о переходе на мобильные заправки из-за угроз атаки БПЛА. Для убедительности распространяемой дезинформации также были сфабрикованы снимки поддельного распоряжения главы региона. В якобы официальном документе говорилось о начале работы передвижных пунктов заправки с лимитом отпуска топлива.

– Губернатор Свердловской области Денис Паслер подобных распоряжений не подписывал, – сообщили в Антитеррористической комиссии в регионе.

Как отмечают в ведомстве, цель подобных фейков – посеять панику, дезорганизовать работу экстренных служб и создать искусственное социальное напряжение. Кроме того, провокаторы рассчитывают перегрузить линии ведомств звонками и спровоцировать скопление людей у режимных объектов.

Антитеррористическая комиссия напоминает: не распространяйте недостоверную информацию и пользуйтесь только официальными источниками информации.