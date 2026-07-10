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НовостиПроисшествия10 июля 2026 7:01

В Карпинске работникам предприятия выплатили 4,4 миллиона долга по зарплате

Работникам не платили зарплату с февраля по май 2026 года
Екатерина ГАПОН
Зарплату не платили 56 сотрудникам в течение нескольких месяцев

Зарплату не платили 56 сотрудникам в течение нескольких месяцев

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Карпинске после вмешательства прокуратуры работникам предприятия выплатили 4,4 миллиона рублей долга по зарплате. После проверки надзорного ведомства выяснилось, что зарплату не выплачивали 56 сотрудникам в период с февраля по май 2026 года.

– Кроме того, нескольким работникам в полном объеме не перечислены суммы окончательного расчета при увольнении, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство возбудило административное производство по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок заработной платы». Также руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений, по итогам рассмотрения которого его привлекли к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры работникам полностью выплатили зарплату, а также перечислили компенсацию за несвоевременную выплату.