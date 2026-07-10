Завершается ремонт двух участков трассы Верхняя Пышма - Невьянск

В Свердловской области в разгаре - сезон ремонта дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области завершается ремонт двух участков дороги, соединяющей города Невьянск и Верхняя Пышма. Общая протяженность участков - 7,5 километра. Здесь укладывают верхние слои асфальта. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Работы ведутся на участках с 30-го по 32-й километр и с 34-го по 39-й километров. Тут меняют дорожное полотно, обновляют сопутствующую инфраструктуру.

Всего в Свердловской области в 2026 году за 12 миллиардов рублей приведут в порядок 200 километров дорог, 13 мостов и путепроводов.