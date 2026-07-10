На ВИЗ-Стали ко Дню металлурга объединили трудовые и семейные традиции

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стартовали мероприятия, приуроченные ко Дню металлурга. Корпоративная программа объединяет профессиональные и развлекательные активности для сотрудников и их семей.

Во всех подразделениях завода пройдут торжественные собрания, на которых передовиков производства отметят ведомственными, областными, городскими и корпоративными наградами.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Праздничные события уже открылись серией интеллектуальных игр «Металлургические вечера». Участники команд соревнуются в знаниях на темы, связанные с производством, а также демонстрируют общую эрудицию. Для любителей активного отдыха подготовлена спортивная программа: турнир по волейболу, семейная велогонка «Стальной прокат» и хоккейный матч между корпоративными командами. Одним из самых ярких спортивных событий станет массовый забег работников уральских предприятий Группы НЛМК в рамках благотворительного марафона «Гордимся нашим делом».

Завершит программу выездной праздник на берегу озера Балтым. Семьи сотрудников ждут шоу-программа, мастер-классы, спортивные активности и розыгрыш призов. Мероприятие позволит работникам и их близким отвлечься от повседневных забот, интересно провести время и почувствовать себя частью большой команды.

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