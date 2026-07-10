Работы по благоустройству в центре Екатеринбурга завершат к сентябрю

Так будет выглядеть сквер у УрГЭУ. Фото: канал Дениса Паслера

В центре Екатеринбурга благоустраивают сразу три территории: улицу Вайнера, сквер «Аллея трех вузов» и дороги в районе площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса. Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, работы на этих объектах завершат к сентябрю этого года.

– Это важная задача, потому что город будет встречать Международный фестиваль молодежи. Гости приедут из 190 стран мира, и я уверен, что многие заходят увидеть центр Екатеринбурга и пройтись по основным пешеходным маршрутам, – отметил Денис Паслер.

На Вайнера от проспекта Ленина до улицы Малышева специалисты меняют покрытие и 50 комплексов освещения, а также ремонтируют ливневки и займутся озеленением. Реконструкция также ждет улицу Попова, подземный переход через Малышева и улицу Пушкина.

На улице Народной воли реконструкция объединит современные технологии с архитектурой и достижениями вузов, располагающихся рядом. Территорию возле УрГЭУ превратят в современный сквер. А в районе площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса полностью отремонтируют тротуары, а также обустроят велодорожки и займутся озеленением территории.

Кроме того, в центре Екатеринбурга отреставрируют фасады десяти объектов, девять из которых являются историческими памятниками архитектуры, в том числе усадьбу Ошуркова, Давыдовых, фотографический музей В.Л. Метенкова, Дом Петровых и другие.