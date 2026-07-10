В Свердловской области 10 июля пройдут сильные ливни

Ливни вновь ожидаются в Свердловской области Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

10 июля МЧС выпустило еще одно экстренное предупреждение о сильных ливнях в Свердловской области. Спасатели призывают свердловчан соблюдать меры безопасности.

– По возможности не выходите на улицу в период непогоды. Закройте окна, двери и балконы, чтобы предотвратить попадание дождя. Уберите с балконов и лоджий цветочные горшки, легкие предметы и мебель, – сообщили в ведомстве.

Водителей призывают воздержаться от поездок, а если вы уже в пути и начался сильный дождь – снизьте скорость и включите «аварийку». Помните, что дороги станут скользкими, а видимость ухудшится. Также старайтесь не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями в период непогоды. По возможности, постарайтесь поставить машину в гараж или под навес.