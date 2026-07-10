Михаил Мишустин подвел итоги поездки в Екатеринбург

Мишустин во время рабочей поездки в Екатеринбург провел двусторонние встречи с представителями стран ЕАЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подвел итоги рабочей поездки в Екатеринбург и переговоров со странами Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ Михаил Мишустин встретился с главами правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. По итогам двухсторонних встреч глава правительства выразил уверенность, что результатом станут новые договоренности, которые укрепят сотрудничество со странами Евразийского экономического союза.

– Еще раз подчеркну, мы заинтересованы в реализации совместных проектов со всеми дружественными государствами. В том числе в таких ключевых секторах, как авиастроение, автопром, фармацевтика, микроэлектроника, машиностроение, металлургия и многие другие,– отметил Михаил Мишустин.

Председатель правительства также подчеркнул, что объединение усилий позволит укрепить национальные экономики и повысить качество жизни людей.