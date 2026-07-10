В Екатеринбурге движение по улице Куйбышева откроют в августе

Сейчас строители занимаются переустройством инженерных сетей и гидроизоляцией. Фото: Администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге движение по улице Куйбышева могут открыть уже в августе. Об этом рассказал первый заместитель главы города Рустам Галямов. С его слов, ключевые работы выполнены, а реализация проекта идет по графику.

– Автомобильное и трамвайное движение по Куйбышева мы планируем открыть уже в августе. Полное завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию намечены на ноябрь, – отметил Рустам Галямов.

Сейчас строители завершают переустройство инженерных сетей и занимаются гидроизоляцией тоннеля. Внутри также оборудуют освещения и установят камеры. Пол уложат гранитом, а на входах установят пандусы для маломобильных граждан.

Напомним, что работы на улице Куйбышева начались еще в середине мая. Строительство тоннеля входит в проект благоустройства набережной Исети «От ВИЗа до НИЗа», утвержденный главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.