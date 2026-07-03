В Нижнем Тагиле стабилизируется ситуация с паводком

Вода в Нижнем Тагиле постепенно уходит Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле с 29 июня действует режим повышенной готовности из-за сильного паводка, спровоцированного ливнями. Ситуация постепенно стабилизируется - вода пошла на спад, а людей из подтопленных территорий эвакуировали - 124 человека, включая 39 детей и подростков. Об этом пишет Тагил.Лайф.

Уровень воды снизился на 10-40 сантиметров в нескольких СНТ на окраинах города. Восстановлен проезд к селу Елизаветинское, укреплены берега на Муринских прудах, на улице Серова рядом с мостом, в поселке Старатель на реке Руш.

- Мы работаем в режиме повышенной готовности, большая вода пошла на спад, - заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По поводу паводка в городе круглосуточно работает горячая линия 25 78 83.