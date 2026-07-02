«Воткнула нож и ушла печку подбрасывать»: жительнице Талицы дали 8 лет за убийство сожителя

Наталью отправили в колонию на 8 лет. Фото: Талицкий районный суд

В Талице вынесли приговор 47-летней Наталье Штин за убийство сожителя. Преступление было совершено в ночь на 5 апреля в частном доме. Наталья распивала алкоголь вместе со своим 38-летним сожителем, когда между ними произошла ссора из-за ревности.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, во время проверки показаний на месте женщина сказала, что подошла, взяла нож, воткнула его в грудь и ушла на кухню подбрасывать дрова в печь. Спустя время она сама вызвала скорую помощь, но было уже поздно – мужчина скончался от сильной кровопотери.

– В судебном заседании Наталья Штин свою вину не признала, заявляла, что убийство могло быть совершено иным лицом. Однако суду хватило собранных по делу доказательств, подтверждающих виновность Штин в совершенном преступлении, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Талицкий районный суд признал Наталью виновной в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ее приговорили к 8 годам колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск родственников погибшего, с женщины взыскали 1 миллион рублей компенсации морального вреда.