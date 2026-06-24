В Екатеринбурге 28 июня перекроют микрорайон Новокольцовский из-за забега

Из-за бегунов 28 июня перекроют микрорайон Новокольцовский Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 28 июня перекроют микрорайон Новокольцовский из-за «ЗОбега». Беговой проект «Здоровое Отечество» помимо столицы Урала пройдет в Москве, Серпухове Тамбове, Ярославле, Саранске, Ставрополе, Чите, Челябинске, Уфе и Астрахани. Всего в забеге примут участие 36 тысяч человек.

– Для екатеринбуржцев будут доступны дистанции в 5 и 10 километров. Обе пройдут по территории спортивной деревни в Новокольцовском микрорайоне, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Движение всех видов транспорта ограничат с 06:00 до 16:00 на следующих участках: по ЭКСПО-бульвару, от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара, по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара, по Новосинарскому бульвару, от Универсиады до Варшавской и по улице 100-летия Уральского университета, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара. На этих же улицах с 00:01 до 16:00 будет запрещена парковка.

Выезд и въезд в ЖК «Новокольцовский» будет возможен только со стороны улицы Федора Заостровского.

Кроме того, свои маршруты изменят четыре автобуса. Маршрут №56 сократят до остановки «Птицефабрика», №65 будет следовать без заезда в Новокольцовский, №66 также не будет заезжать в Новокольцовский, а №44 будет заезжать в микрорайон через Сибирский тракт.