На Урале осудили банду мошенников, похитивших 6,5 миллиона у пенсионеров

Молодые люди вводили в заблуждение пенсионеров Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга вынесли приговор банде телефонных мошенников, обманувших пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Суд установил, в 2025 году житель Новороссийска Дмитрий Никитюк, а также Артем Клочко и Константин Шуктомов стали частью преступной банды. Уголовное дело в отношении ее создателей выделили в отдельное производство.

- Группа совершала тяжкие корыстные преступления, направленных против собственности. Они связаны с хищением денег обманным путем у пожилых,- сказано в сообщении. – Преступления совершены в Свердловской области.

Дмитрий Никитюк был курьером аферистов, а Константин Шуктомов и Артем Клочко следили за курьерами. Они ввели в заблуждение трех пенсионеров. Им удалось похитить 900 тысяч рублей, 3 миллиона 700 тысяч рублей, а также 1 миллион 900 тысяч рублей. Общая сумма достигла 6,5 миллиона рублей.

Инстанция признала молодых людей виновными в трех преступлениях по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Каждому из них назначили наказание в виде лишения свободы.

Дмитрий Никитюк получил семь лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Артем Клочко и Константин Шуктомов получили шесть лет колонии общего режима. Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.