Суд избрал меру пресечения уральцу, до смерти избившему соседа из-за храпа

По состоянию здоровья мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Фото: Серовский районный суд

Серовский районный суд избрал меру пресечения 87-летнему Сергею Тукмачеву, избившему до смерти соседа по палате из-за храпа. Напомним, трагедия произошла 30 августа 2024 года.

Тукмачеву не понравилось, что другой пациент – заслуженный тренер РСФСР по хоккею 79-летний Григорий Савельев – своим храпом мешает ему спать и ударил его по голове табуретом. После удара Григорий впал в кому, а 12 сентября умер, не приходя в сознание.

– В течении двух лет проводилась экспертиза, в результате которой была установлена причина смерти потерпевшего от действий обвиняемого, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Серовский районный суд по состоянию здоровья избрал Тукмачеву меру пресечения в виде запрета определенных действий до 10 сентября 2026 года.