В Тюмени лихач на Mercedes лишился прав и машины

Вырученные от продажи авто 600 тысяч рублей изъяли в доход государства Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени вынесли приговор 35-летнему жителю Заводоуковского района за пьяную езду. В сентябре 2025 года нетрезвый мужчина за рулем Mercedes-Benz E 200 врезался в припаркованную машину, пишет ИА "Тюменская линия".

Нарушителя задержали сотрудники ГИБДД. От медицинского освидетельствования он отказался и был отстранен от управления. Ранее его уже ловили за рулем в нетрезвом виде. Суд назначил мужчине штраф в 200 тысяч рублей и лишил водительских прав на два с половиной года.

Mercedes, формально принадлежавший бывшей супруге лихача, продали после возбуждения уголовного дела. Но суд установил, что реальным его владельцем был сам подсудимый — у бывшей жены даже не было прав. Вырученные от продажи авто 600 тысяч рублей изъяли в доход государства.