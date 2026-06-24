После профилактической беседы юный вандал принялся оттирать нанесенные граффити. Фото: скриншот из видео МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полиция задержала 20-летнего парня, который разрисовал остановки на улице Фрунзе. Как оказалось, юный вандал является жителем Ленинского района. Об этом рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

- Своими действиями он испортил внешний вид объектов городской инфраструктуры, - пояснили в полиции.

Полиция Нижнего Тагила поймала 20-летнего вандала, разрисовавшего остановки Видео: МУ МВД «Нижнетагильское»

Найти молодого человека удалось довольно быстро, так как по социальным сетям распространилось видео, где один из тагильчан пытался вразумить парня. Однако в ответ мужчина услышал лишь нецензурную брань. Более того, нарушитель пытался броситься на него с кулаками.

- Спасибо тому мужчине, который не прошел мимо, пытался остановить безобразие. Уважаю такое отношение к городу. Вместе с начальником полиции обязательно поблагодарим его лично, - рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

С юным вандалом вскоре провели профилактическую беседу, после которой парень принес извинения жителям города и принялся оттирать нанесенные граффити. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ «Вандализм».