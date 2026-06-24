Тагилстроевский район Нижнего Тагила на три дня останется без холодной воды

Холодную воду отключат с 26 по 28 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле ООО «Водоканал-НТ» сообщило об отключениях холодной воды в Тагилстроевском районе. Дело в том, что на участке с 26 по 28 июня специалисты будут подключать новый водовод к действующей схеме.

- 26 июня специалисты отключат и опорожнят водопровод, проведут переврезку в двух камерах. 27 июня будет произведено переключение абонентов на вновь построенный водопровод. 28 июня специалисты планово переведут абонентов на новый водопровод, - пояснили в компании.

О том, какие именно объекты на три дня останутся без холодной воды, можно посмотреть на изображении ниже.

Объекты, которых коснутся отключения холодной воды. Фото: по данным ООО «Водоканал-НТ»

Отмечается, что на время работ «Водоканал-НТ» обеспечит подвоз воды к жилым домам и социальным объектам. Доставлять ее будут по запросам управляющих компаний.