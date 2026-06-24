Екатеринбуржец отсудил 200 тысяч за iPhone, отремонтированный без его согласия

Более 200 тысяч рублей отсудил екатеринбуржец за телефон, отремонтированный без его согласия Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбуржец отсудил более 200 тысяч рублей за iPhone, отремонтированный без его согласия. В мае 2025 году мужчина купил телефон за 99 990 рублей. Через полгода устройство перестало видеть SIM-карты, из-за чего он обратился в салон связи для проверки.

Через три недели телефон вернули, однако радовался владелец не долго – выяснилось, что продавец самовольно отдал iPhone в сервисный центр, где его отремонтировали. После вскрытия устройства у него начала выступать задняя крышка, и оно уже не выглядело новым. Претензия о возврате денег была проигнорирована.

– Екатеринбуржец обратился с иском о защите прав потребителей в Академический районный суд Екатеринбурга. Он просил взыскать с ответчика уплаченные за товар денежные средства, неустойку, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ответчик настаивал, что мужчина сам выбрал в квитанции опцию «дополнительная проверка качества». Однако галочка о согласии отсутствовала. Также компания заявила, что после ремонта неисправность устранили, а выступающая крышка это не дефект, а «особенность».

Академический районный суд Екатеринбурга установил, что продавец нарушил права потребителя и произвел ремонт без его согласия. С него взыскали стоимость телефона, 63,9 тысяч рублей неустойки, 20 тысяч рублей компенсации и 20 тысяч рублей штрафа.