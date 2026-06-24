В спортивных школах Екатеринбурга свободно больше 4 тысяч мест для детей

Юных екатеринбуржцев ждут в спортивных школах города Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В спортивных школах Екатеринбурга остаются свободными больше четырех тысяч мест для детей и подростков. В июне родители подали 1400 заявлений о приеме в школы для своих детей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Юных спортсменов ждут в новом сезоне в 29 профильных школах, а также в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец». Там можно заниматься каратэ, боксом, дзюдо, легкой атлетикой, настольным теннисом, волейболом, кататься на лыжах.

Заявления от законных представителей школьников принимаются до 20 августа, после чего пройдут вступительные испытания.