Главный нарколог УрФО предложил полностью запретить продажу вейпов и сигарет

Полностью запретить продажу вейпов и сигарет хотят через несколько лет. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный предложил полностью запретить продажу вейпов и сигарет. Отметим, что с 1 марта 2027 года регионы страны смогут сами принимать решение о полном запрете продажи электронных сигарет.

– Не только у нас в регионе надо запретить вейпы, а вообще по всей стране. Ничего полезного эти устройства не несут, а основные потребители – подростки. Я вижу, что с этой проблемой пытаются бороться абсолютно все – и в школах учителя, и в институтах, и родители. Я не понимаю, почему мы еще стоим на месте, – рассказал Антон Поддубный в эфире программы ОТВ.

Главный нарколог также отметил, что не видит смысла запрещать продажу только вейпов. По его мнению, необходимо запретить продажу всей табачной продукции. Он считает, что к такому решению нужно прийти через несколько лет.