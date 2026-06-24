В Екатеринбурге продлят три трамвайных маршрута за счет новых вагонов

Новые трамваи позвонят обновить транспортную схему Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Екатеринбург поступят 50 низкопольных трамваев «Кастор», часть из которых позволят удлинить три популярных маршрута. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Как изменятся трамвайные маршруты в Екатеринбурге за счет новых вагонов «Кастор»:

Маршрут №12 сейчас следует от остановки «Дворец спорта» до остановки «40 лет ВЛКСМ». Его продлят до станции «Шарташ» на улице Блюхера.

Маршрут №16 сейчас курсирует от УрФУ до кольца на улице Волгоградской. Будет следовать от остановки «Академика Парина» в Академическом районе до ЖБИ. На линии будут работать семь новых составов, всего - 12 составов вместо 5.

Маршрут №19 сегодня соединяет кольцо на улице Волгоградской и конечную станцию «Машиностроителей». Будет курсировать от площади Первой Пятилетки по Донбасской - Победы - Кузнецова - Машиностроителей.