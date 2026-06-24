На Ямале проинспектировали 200 объектов благоустройства

На Ямале проверили состояние благоустроенных объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа представители руководства региона с начала 2026 года провели 102 рейда по 200 объектам благоустройства. Об этом сообщает «Ямал 1».

В ходе масштабной инспекции выявлены замечания, большая часть которых связана с неправильной эксплуатацией оборудования. Все замечания будут учтены, повреждения устранены.

В 2026 году за объекты благоустройства, которые приведут в порядок в следующем году, проголосовали 92 тысячи жителей ЯНАО, победили 14 объектов.