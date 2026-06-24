Больница в Нижнем Тагиле признана лучшей в регионе

В больнице №4 Нижнего Тагила используется современное оборудование Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Горбольница №4 Нижнего Тагила стала лучшей взрослой больницей Свердловской области по итогам прошлого года. Учреждение здравоохранения стало лауреатом премии «Медицинский Олимп». Об этом сообщает Тагил.Лайф.

В Екатеринбурге главному врачу больницы Константину Аникину вручили статуэтку Асклепия и сертификат номиналом в 1 миллион рублей.

Премия больнице на Тагилстрое досталась за применение современных технологий, а также обновление оборудования и помещения. В учреждении оборудованы новые реанимационные и операционные палаты, построен амбулаторный центр КТ и МРТ, где принимают пациентов всего Горнозаводского округа.

Отметим, что в 2026 году премию «Медицинский Олимп» вручили десяти медикам и семи учреждениям системы здравоохранения: врачи получили по 200 тысяч рублей, больницы - по 1 миллиону рублей.