Последствия смерча в Кушве ликвидируют 340 человек

В ликвидации последствий смерча задействованы более 300 человек. Фото: МЧС России по Свердловской области

Последствия смерча в Кушве устраняют 340 человек и 82 единицы техники, из них 74 человека и 15 единиц техники – от МЧС России. Как рассказали в ведомстве, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

– Бригады энергетиков продолжают восстановление электроснабжения. Подключено более 5 тысяч домов. По состоянию на утро 24 июня без электроснабжения остается 281 жилой дом, – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сейчас в Кушве ремонтируют поврежденные здания и убирают территорию от мусора и упавших деревьев. Всего за сутки из города вывезли более 1,3 тысячи кубометров мусора. Для оказания финансовой помощи пострадавшим проводится прием заявлений. Специалисты продолжают оказывать адресную помощь.

Напомним, что 22 июня смерч в Кушве повредил 25 машин и 124 дома, 32 из которых разрушены полностью. Пострадал 21 человек, двое госпитализированы с переломами.