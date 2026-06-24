В Свердловской области от присасывания клещей пострадали 16 тысяч человек

В лабораториях исследовали 13,6 тысячи клещей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с начала сезона от присасывания клещей пострадали 16 тысяч человек. Как рассказали в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора, это в 1,5 раза ниже показателей прошлого года и среднемноголетнего уровня.

- В лабораториях исследовано 13 600 особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,4% проб, лайм-боррелиоза – в 47%, моноцитарного эрлихиоза - в 3,5% проб и гранулоцитарного анаплазмоза – в 1,3% проб, - пояснили в ведомстве.

Пострадавшие были зарегистрированы в 68 населенных пунктах региона. Наибольшее их число выявлено в Слободо-Туринском, Ирбитском, Ивдельском, Североуральском, Алапаевском и других районах.

С подозрением на клещевой боррелиоз на данный момент были госпитализированы 149 свердловчан, а на клещевой энцефалит – 85 человек. От последнего с начала года впервые привились 101 тысяча жителей. Еще свыше 245 тысяч уральцев вакцинировались повторно.