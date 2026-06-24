День молодежи в Нижнем Тагиле отметят в парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле 27 июня отметят День молодежи. Праздник отметят сразу на нескольких тематических площадках. Вход на все локации будет свободным.

– В полдень старт праздничной программы даст молодежный краеведческий автоквест «В городе Н», организованный Молодежной Думой. Команды отправятся в познавательное путешествие по знаковым объектам Нижнего Тагила. В это же время в клубе настольных игр на улице Уральской, 2, начнется серия интеллектуальных игр «Мирный город», – сообщили в администрации Нижнего Тагила.

Праздник продолжится в парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина. Гостей ждут перформансы от театров «Подвал» и «Сорока-белобока», танцевальный баттл, силовое экстрим-шоу, а также мастер-класс по уральской росписи и тренировка динамичных прыжков.

На главной сцене парка с 16:00 до 22:00 пройдет концерт «Следуй за Мечтой!», в котором примут участие творческие коллективы города. Там же пройдет розыгрыш призов и награждение участников. Вечером праздник завершит сет от диджеев школы Антона Мэйдэя и кавер группы «Форма звука».

Вход парк на время праздника организуют со стороны цирка и краеведческого музея, здесь установят зону досмотра.