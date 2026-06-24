Жителя Первоуральска посадили за демонстрацию экстремистской символики

Мужчину приговорили к 1 году 4 месяцам колонии строгого режима Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Первоуральске суд вынес приговор местному жителю Алексею Палагину за демонстрацию символики экстремистской организации. Все произошло из-за поста с изображением, который в марте 2025 года мужчина, будучи у себя дома, опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- Фотоизображение содержало символику, схожую до степени смешения с символикой экстремистского объединения «АУЕ»* (восьмиконечная звезда с черно-белыми лучами), - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда. - Изображение относится к атрибутике организации, деятельность которой запрещена на территории РФ на основании решений Верховного суда РФ от 17 августа и от 2 октября 2020 года.

Свою вину мужчина признавать не стал. По его словам, опубликованное им изображение татуировки не является экстремистской символикой. Однако суд такой аргумент не убедил.

Алексея Палагина признали виновным по части 2 статьи 282.4 УК РФ «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, демонстрирование которых запрещены федеральными законами, являясь лицом, будучи подвергнутым административному наказанию по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ».

Суд приговорил его 1 году 4 месяцам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

*объединение признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ