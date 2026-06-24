Киберпреступник из Екатеринбурга избежал колонии

Мужчина уже был осужден за совершение кибепреступлений в 2025 году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор киберпреступнику Артему Маргаритову. Он обвинялся в шести эпизодах неправомерного доступа к охраняемой компьютерной информации, а также шести эпизодах мошенничества.

– Маргаритов неправомерно получал доступ к персональным данным и личным кабинетам граждан, копируя информацию для последующего использования в корыстных целях. Используя полученные сведения, злоумышленник совершал хищение денежных средств в микрофинансовых организациях, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Кроме того, в 2025 году Маргаритову уже вынесли два приговора за совершение аналогичных преступлений.

Суд признал Артема Маргаритова виновным в совершении преступления по части 2 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Ему назначили два года принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты и штраф в 600 тысяч рублей.

От наказания за совершение шести эпизодов по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» его освободили за истечением сроков давности.