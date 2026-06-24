В Каменске-Уральском Hyundai сбил 17-летнего самокатчика на пешеходном переходе

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Каменске-Уральском утром 23 июня 2026 года произошло ДТП, в котором пострадал 17-летний самокатчик. Авария случилась около 8:37 на пешеходном переходе рядом с домом №24 на бульваре Парижской Коммуны.

- Водитель Hyundai ix35 не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на несовершеннолетнего водителя СИМ, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомашины, не спешившись, - пояснили в свердловской Госавтоинспекции.

Подростка с травмами доставили в городскую больницу, где помощь ему оказали врачи.

В отношении юного самокатчика возбудили административное дело за нарушение ПДД. Также решается вопрос о привлечении его родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Водителем Hyundai ix35 оказался 41-летний местный житель. Стаж вождения мужчины составляет 17 лет. За нарушения ПДД привлекался к ответственности 30 раз. Освидетельствование показало, что на момент аварии он был трезв.

В отношении автомобилиста составлены сразу два административных материала: за непредоставление преимущества в движении самокатчику и за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью средней тяжести.

По факту ДТП продолжается проверка. Сотрудники Госавтоинспекции уже опросили свидетелей и осмотрели место происшествия.