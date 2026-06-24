Свердловские власти направят 300 млн на перевод котельных с угля на иное топливо

Перевод котельных на иное топливо позволит снизить выбросы загрязняющих веществ. Фото: социальные сети Дениса Паслера

Из регионального бюджета Свердловской области дополнительно выделят 300 миллионов рублей на перевод котельных с угля на другие виды топлива – газ, дрова и пеллеты из органического сырья. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер.

- Сокращение количества угольных котельных решает и экологическую задачу – снижается объем выброса загрязняющих веществ в атмосферу. В общей сложности в этом году на мероприятия программы по повышению энергоэффективности выделим порядка 500 миллионов рублей, - написал глава региона в своих социальных сетях.

Средства получит 21 муниципалитет. Среди них Североуральский и Невьянский МО, а также небольшие населенные пункты: села Кленовское Нижнесергинского муниципального района и Обуховское Камышловского района.