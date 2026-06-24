Завод в Нижнем Тагиле заплатил 2,5 млн матери погибшего работника

Предприятие заплатило 2,5 миллиона рублей матери погибшего заводчанина Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле прокуратура через суд добилась взыскания компенсации в пользу матери погибшего заводчанина. Инцидент произошел с молодым человеком, работавшим газовщиком доменной печи в доменном цехе.

- Во время рабочей смены произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, вследствие которого сотрудник получил травмы, несовместимые с жизнью. При этом вины, либо грубой неосторожности самого работника не установлено, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Ведомство направило в суд иск с требованием взыскать с предприятия компенсацию морального вреда в пользу матери мужчины. Запрос был полностью удовлетворен.

Так, с завода взыскали 2,5 миллиона рублей. После вмешательства прокуратуры средства были перечислены матери погибшего работника.