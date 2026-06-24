Роскосмос показал кадры смерча в Кушве

Смерч полностью разрушил 32 частных жилых дома. Фото: пресс-служба Роскосмоса

Роскосмос опубликовал фотографии смерча, который прошел по территории Свердловской области 22 июня 2026 года. В эпицентре разгула стихии оказался город Кушва.

- Спутники Роскосмоса сфотографировали торнадо, который разрушил ряд домов, повредил автомобили и обесточил город Кушву в Свердловской области, - рассказали в пресс-службе Госкорпорации.

Согласно данным свердловского Минздрава, в результате ЧП пострадали 16 человек. Один из них был госпитализирован в больницу Нижнего Тагила.

Смерч повредил 124 частных жилых дома, еще 32 оказались полностью разрушены. Кроме того, пострадали 15 линий электропередач. Сейчас специалисты возвращают электричество в дома 4,5 тысячи жителей. Также энергетики уже восстановили свыше 8,5 километров сетей.