Экс-лидер азербайджанцев на Урале Шахин Шыхлински не смог обжаловать приговор

Суд оставил приговор без изменений Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский облсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы по делу бывшего главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Приговор Кировского райсуда Екатеринбурга оставили в силе. Об этом сообщает «Коммерсант – Урал».

В апреле суд признал виновными Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы Шыхлински по делу о применении насилия в отношении представителя власти.

Экс-главе диаспоры Шахину Шыхлински назначили 9 лет колонии строгого режима. Его сын получил срок 8 лет колонии общего режима.

К тому же, Мутвалы Шыхлински изменили приговор. Так как в общий срок засчитали содержание в СИЗО из расчета день за полтора.

Напомним, что отца и сына задержали 1 июля 2025 года около Baku Plaza. Они ехали на внедорожнике. За рулем был Мутвалы Шыхлински. Когда спецназовец попытался остановить автомобиль, Шыхлински пытался уехать с места. Из-за чего силовика протащило на асфальте.